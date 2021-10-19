19 жовтня у Великій Британії зафіксували найбільшу кількість смертей від коронавірусу за останні сім місяців. Упродовж доби 223 людини не змогли подолати Covid-19.

Вищий показник летальних випадків був лише 9 березня. Тоді померла 231 людина.

Місцеві професори б’ють на сполох і через щоденну статистику нових випадків хвороби. Так, станом на 19 жовтня діагноз підтвердили в 43 738 осіб.

Тоді як напередодні цифри були на понад 5 тис. більшими – 46 156 нових випадків.

Цей показник також перевершив дані станом на 17 липня, коли коронавірус підтвердили в 54 674 людей. Не змогли подолати хворобу тоді 45 громадян.

Не набагато нижчими були показники й тиждень тому, 12 жовтня. Минулого вівторка Covid-19 підтвердили в 38 520 осіб, 181 людина померла.

Рекордні показники нових випадків коронавірусу та смертей від цієї хвороби 19 жовтня зареєстрували і в Україні.

Так, коронавірус підтвердили у 15 579 людей, серед яких – 1 309 дітей та 282 медпрацівники.

Не змогли подолати хворобу 538 українців.

Після вихідних кількість нових випадків була на 6 055 менше й становила 9 524. Летальних випадків було 177.