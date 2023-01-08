У довоєнний час щороку у січні спостерігалось зменшення донорської активності: українці святкували, гостювали, їздили на відпочинок.

Такий тимчасовий спад донацій перекривався наявними накопиченими запасами крові та її компонентів.

Але сьогодні — інша реальність. На декількох напрямах фронту тривають важкі бої, росіяни продовжують обстріли українських міст і сіл.

Зараз дивляться

Ми не можемо ослабити донорський фронт – запаси крові мають залишатися стабільними.

Отже, у війни немає свят, то ж запаси крові потрібно поповнювати.

Не зупиняємося!

Оновлений список телефонів центрів крові у всіх регіонах:

https://utcc.gov.ua/tsentry-krovi

Також внести свої дані в онлайн-реєстри донорів можна тут: https://www.donor.ua та https://helsi.me/