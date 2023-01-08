У довоєнний час щороку у січні спостерігалось зменшення донорської активності: українці святкували, гостювали, їздили на відпочинок.
Такий тимчасовий спад донацій перекривався наявними накопиченими запасами крові та її компонентів.
Але сьогодні — інша реальність. На декількох напрямах фронту тривають важкі бої, росіяни продовжують обстріли українських міст і сіл.
Зараз дивляться
Ми не можемо ослабити донорський фронт – запаси крові мають залишатися стабільними.
Отже, у війни немає свят, то ж запаси крові потрібно поповнювати.
Не зупиняємося!
Оновлений список телефонів центрів крові у всіх регіонах:
https://utcc.gov.ua/tsentry-krovi
Також внести свої дані в онлайн-реєстри донорів можна тут: https://www.donor.ua та https://helsi.me/