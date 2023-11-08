Через війну, в Україні збільшується захворюваність інфекційними хворобами, вони переноситимуться тяжче. Розповів про це керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт.
Очільник каже, що зараз спостерігається більш тяжкий перебіг інфекційний захворювань. Україні також потрібна підтримка для хронічних та інших, неінфекційних хвороб.
Захворювання в Україні
Хабіхт зазначив, що в деяких регіонах країни варто пильно спостерігати за розповсюдженням сказу, холери, поліомієліту, кору, дифтерії.
Він також попередив, що потрібно бути готовими до всіх інфекційних захворювань, але їх розповсюдженість відрізнятиметься за областями.
– 10 млн людей потребують підтримки у сфері психічного здоров’я, – ще додав Ярно Хабіхт.
Керівник офісу ВООЗ в Україні підкреслив, що психологічні проблеми будуть актуальними і для наступних поколінь.