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У ВООЗ прогнозують збільшення інфекційних хвороб в Україні через війну

8 Листопада 2023, 09:38
Ольга Боднарчук редактор
У ВООЗ прогнозують збільшення інфекційних хвороб в Україні через війну
Джерело: Pixabay

Через війну, в Україні збільшується захворюваність інфекційними хворобами, вони переноситимуться тяжче. Розповів про це керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт.

Очільник каже, що зараз спостерігається більш тяжкий перебіг інфекційний захворювань. Україні також потрібна підтримка для хронічних та інших, неінфекційних хвороб.

Захворювання в Україні

Хабіхт зазначив, що в деяких регіонах країни варто пильно спостерігати за розповсюдженням сказу, холери, поліомієліту, кору, дифтерії.

Зараз дивляться

Він також попередив, що потрібно бути готовими до всіх інфекційних захворювань, але їх розповсюдженість відрізнятиметься за областями.

– 10 млн людей потребують підтримки у сфері психічного здоров’я, – ще додав Ярно Хабіхт.

Керівник офісу ВООЗ в Україні підкреслив, що психологічні проблеми будуть актуальними і для наступних поколінь.

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Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
ВООЗ Україна хвороби
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