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У ВООЗ визначили претендента на посаду гендиректора організації

26 Січня 2022, 07:47
Тетяна Забожко редакторка стрічки
У ВООЗ визначили претендента на посаду гендиректора організації

Кандидатуру Тедроса Аданома Гебреїсуса висунули на посаду генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я на другий термін.

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет організації  під час 150-ї сесії в Женеві.

Голосування відбудеться під час 75-ї Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я в травні 2022 року.

Тедрос Аданом Гебреїсус обіймає посаду гендиректора ВООЗ із 2017 року.

За час перебування на посаді виокремив п’ять ключових пріоритетів для організації для:

  • загальне охоплення послугами охорони здоров’я;
  • надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров’я;
  • здоров’я жінок, дітей та підлітків;
  • вплив зміни клімату і навколишнього середовища на здоров’я людини;
  • реформування ВООЗ.

До цього із 2012 до 2016 року він очолював міністерство закордонних справ Ефіопії.

Починав свою кар’єру Гебреїсус із посади лаборанта в міністерстві охорони здоров’я країни.

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ВООЗ
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