Кандидатуру Тедроса Аданома Гебреїсуса висунули на посаду генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я на другий термін.
Таке рішення ухвалив виконавчий комітет організації під час 150-ї сесії в Женеві.
The WHO Executive Board #EB150 nominated @DrTedros for WHO Director-General position to be decided at #WHA75 in May 2022 pic.twitter.com/q7Mo5LgGEf
— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 25, 2022
Голосування відбудеться під час 75-ї Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я в травні 2022 року.
Тедрос Аданом Гебреїсус обіймає посаду гендиректора ВООЗ із 2017 року.
За час перебування на посаді виокремив п’ять ключових пріоритетів для організації для:
- загальне охоплення послугами охорони здоров’я;
- надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров’я;
- здоров’я жінок, дітей та підлітків;
- вплив зміни клімату і навколишнього середовища на здоров’я людини;
- реформування ВООЗ.
До цього із 2012 до 2016 року він очолював міністерство закордонних справ Ефіопії.
Починав свою кар’єру Гебреїсус із посади лаборанта в міністерстві охорони здоров’я країни.