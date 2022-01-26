Кандидатуру Тедроса Аданома Гебреїсуса висунули на посаду генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я на другий термін.

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет організації під час 150-ї сесії в Женеві.

The WHO Executive Board #EB150 nominated @DrTedros for WHO Director-General position to be decided at #WHA75 in May 2022 pic.twitter.com/q7Mo5LgGEf — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 25, 2022

Голосування відбудеться під час 75-ї Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я в травні 2022 року.

Тедрос Аданом Гебреїсус обіймає посаду гендиректора ВООЗ із 2017 року.

За час перебування на посаді виокремив п’ять ключових пріоритетів для організації для:

загальне охоплення послугами охорони здоров’я;

надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров’я;

здоров’я жінок, дітей та підлітків;

вплив зміни клімату і навколишнього середовища на здоров’я людини;

реформування ВООЗ.

До цього із 2012 до 2016 року він очолював міністерство закордонних справ Ефіопії.

Починав свою кар’єру Гебреїсус із посади лаборанта в міністерстві охорони здоров’я країни.