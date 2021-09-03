Нове дослідження німецьких вчених показує пряму залежність між темпами вакцинації проти Covid-19 і зняттям обмежень, введених з початком пандемії.

Більше ніж через рік після початку пандемії Covid-19 програми вакцинації обіцяють полегшити багато проблем, спричинених цією хворобою, включаючи необхідні обмеження, які мали негативні соціальні та економічні наслідки.

Багато досліджень зосереджувалися на пріоритетах розподілу вакцин, а також на оптимальних способах боротьби з поширенням Covid-19. Однак питання про те, як здійснити плавний перехід від незахищеної популяції до можливого популяційного імунітету, залишалося відкритим.

Щоб відповісти на це питання, співробітники Інституту динаміки та самоорганізації Макса Планка в Німеччині застосували математичне моделювання до епідеміологічних даних і даних вакцинації з Німеччини, Франції, Великої Британії та інших європейських країн.

Зокрема, вони кількісно оцінили швидкість, з якою обмеження можуть бути зняті під час розгортання вакцинації, щоб знизити ризик повторних хвиль Covid-19.

Розглянувши різні ймовірні сценарії, дослідники прийшли до висновку, що подальших серйозних хвиль захворюваності можна уникнути тільки в тому випадку, якщо обмеження будуть зняті не швидше, ніж темпи, продиктовані прогресом вакцинації, і що в принципі у виграші не залишиться ніхто, якщо послабити обмеження занадто швидко.

Результати показують, що навіть після вакцинації 80 відсотків дорослого населення, нові, більш заразні варіанти Covid-19 можуть викликати нову хвилю і розтрощити відділення інтенсивної терапії, якщо скасувати всі обмеження.

– У такому випадку обмеження повинні бути швидко відновлені, що призведе до зникнення міражу свободи, – говорить співавтор Віола Приземанн.

На її думку, рання відміна обмежень призвела б до високих витрат на захворюваність і летальність.

Дослідники кажуть, що їх результати показують, що, незважаючи на громадський тиск, політикам не слід поспішати з ослабленням обмежень і що необхідний високий рівень вакцинації, особливо серед груп високого ризику.