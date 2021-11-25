В Україні станом на 25 листопада у трьох областях та місті Київ покращилися Covid-показники. Серед них Донецька, Одеська та Херсонська області. Там тільки один показник не відповідає нормі – рівень госпіталізацій.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. До помаранчевої зони епідемічної небезпеки входять чотири області: Полтавська, Харківська, Закарпатська та Чернівецька.

Крім того, червоній зоні карантину відповідають Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області та місто Київ.

Водночас у Луганській та Львівській областях показники стабілізувалися і найближчим часом вони вийдуть з цієї зони.

У жовтій зоні залишилися лише дві області: Кіровоградська та Тернопільська. Жоден з регіонів не увійшов до зеленої зони.

Рівень захворюваності на Covid-19 в Україні зараз становить 601 на 100 тис. населення (за норми менш як 75). Найгірша ситуація спостерігається в Миколаївській (972), Полтавській (920) та Запорізькій (794) областях.

Загалом у країні рівень Covid-госпіталізацій становить 61,2 на 100 тис. населення (за норми менше ніж 60 на 100 тис.). У Києві цей показник перебуває на рівні 58,7 на 100 тис. населення, тобто у межах норми.

У жодному регіоні країни не перевищений рівень завантаженості ліжок з киснем для хворих на Covid-19.