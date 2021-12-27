У ЄС розповіли, скільки вакцинували людей від коронавірусу

Протягом минулого року в Європейському Союзі вакцинували проти коронавірусу понад 78% дорослого населення.

Таку заяву зробила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

За її словами, 12 місяців тому стартувала кампанія вакцинації проти коронавірусу в Єсровоюзі.

– Ми пройшли довгий шлях. Наразі вакциновано понад 78% дорослого населення ЄС, – зазначила Ляйєн.

Вона додала, що вакцинація проти коронавірусу необхідна для стримування пандемії, особливо на тлі того, що з’явився новий штам Омікрон.

За словами голови Єврокомісії, країни ЄС мають достатню кількість вакцини для того, щоб надати третю дозу всім громадянам.

Ляйєн висловила подяку всім співробітникам сфери охорони здоров’я за те, що ті забезпечували безпеку громадян.