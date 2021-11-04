Кількість смертей від коронавірусу у Європі до лютого 2022 року може зрости на півмільйона.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге під час прес-конференції 4 листопада.

– Поточні темпи передачі коронавірусу в 53 країнах Європейського регіону викликають серйозне занепокоєння, – зазначив він.

Зростання захворюваності спостерігалося серед усіх вікових груп. Експерт стверджує, що збільшення кількості нових хворих на Covid-19 спричинене недостатнім охопленням вакцинацією та послабленням карантинних обмежень.

– Ми повинні змінити нашу тактику, починаючи з реагування на сплески Covid – 19 і закінчуючи запобіганням їх в першу чергу, – сказав Клюге.

Кількість нових випадків захворювання за добу зростає в Європі майже шість тижнів поспіль, а кількість нових смертей за день зростає трохи більше ніж сім тижнів поспіль.

За останні сім днів Росія очолила зростання з 8 162 смертями, за нею слідує Україна з 3 819 летальними випадками та Румунія з 3 100 смертями.

Раніше у ВООЗ зазначали, що у світі померли від ускладнень, які викликав Covid-19, понад 5 млн людей.

За даними організації, Європа другий тиждень поспіль залишається єдиним у світі регіоном, де зростає захворюваність на коронавірус. ВООЗ зафіксувала 6% зростання випадків Covid-19 у порівнянні з минулим тижневим періодом. Інші регіони повідомили про зниження або аналогічні показники.

Джерело: The Straits Times