В Україні за заповненістю відділень лікарень з хворими на коронавірус лідирує Закарпатська область.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Станом на 30 листопада на Закарпатті зайнято 63,6% Covid-ліжок (1 228 осіб).

На другому місці Хмельницька область — 55,1% (1 691 особа), третє посіла Вінницька — 54,7% (1 593 особи). У Херсонській області зафіксували найнижчий показник заповненості Covid-відділень в Україні — 33,6% (769 осіб).

Загалом у країні відділення лікарень для Covid-хворих заповнені на 46%. Загалом зараз у країні госпіталізовано 36 296 осіб.

Нині у червоній зоні карантину перебувають: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська, Волинська, Черкаська, Вінницька області та м. Київ.

Водночас помаранчевій зоні відповідають Полтавська та Закарпатська області. А у жовтій – Тернопільська, Кіровоградська, Чернівецька та Харківська області.