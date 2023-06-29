Йдеться про законопрєкт №9432 від 28 червня, який вніс президент. Документ визначає англійську як мову міжнародного спілкування в Україні.

Одне з положень проєкту цього закону і містить пункти про обслуговування іноземців у наших вітчизняних медичних закладах.

Передбачається, що за чотири роки після скасування воєнного стану в закладах охорони здоров’я іноземців повинні будуть обслуговувати англійською мовою або через перекладача.

Робитиметься це на прохання пацієнтів.

Також документ визначає, що інформація та назва закладу охорони здоров’я, адреса його розміщення, перелік послуг, які надає заклад, поряд із державною мовою подаватимуться також англійською.

Згідно з перехідними положеннями законопроєкту, ця норма набуває чинності через два роки після набрання чинності законом.