Бригаді фахівців екстреної медичної допомоги Камінь-Каширського відділення, що у Волинській області, довелося приймати пологи просто в машині швидкої. У жінки народилася перша дитина – здорова дівчинка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники Волинського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф.

– 4 липня 2023 року о першій годині ночі на центральну оперативну диспетчерську надійшло повідомлення, що в одному з населених пунктів області жінка, вагітність 36 тижнів, відчуває неприємний біль у животі, – пишуть медики.

На виклик прибула бригада екстреної медичної допомоги Камінь-Каширського відділення, пункту ЕМД села Піщане.

У жінки це були перші пологи, але доставити її на госпіталізацію в пологовий будинок бригада не встигла, пологи розпочалися просто в машині швидкої.

– Завдяки злагодженим діям і професіоналізму медичних працівників пологи пройшли без ускладнень для матері та немовляти, – йдеться в повідомленні.

Після того як на світ з’явилася здорова дівчинка, швидка продовжила свій рух, щоб передати породіллю з новонародженою профільним фахівцям пологового відділення.

Медики зазначили, що це вже 15-й виїзд бригад ЕМД за шість місяців 2023 року на пологи поза стаціонаром.

Пологи поза стаціонаром, це завжди ризик для породіллі та дитини. Тому майбутні матусі мають відповідально ставитися до такого важливого моменту у своєму житті та заздалегідь звертатися до відповідного закладу охорони здоров’я, закликають медики.

Джерело: Волинський ОЦЕМДМК