йВ Україні може збільшитися кількість областей, які увійдуть до червоного рівня епідемічної небезпеки. Так, вже дев’ять регіонів перебувають під загрозою введення локдауну вже цього тижня.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час брифінгу 1 лютого.

– Вже цього тижня очікується вхід до червоного рівня епіднебезпеки дев’ять регіонів: Вінницька, Донецька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська та Хмельницька області, – зазначив він.

Протягом минулого тижня кількість нових випадків коронавірусу зросла на 75%, госпіталізацій — на 34%. Летальність в Україні зменшилась у 4 рази: 0,5% проти 2%, які були на початку Covid-хвиля штаму Дельта.

Водночас зайнятість Covid-ліжок з киснем у країні збільшилася з 28% до 34%. Пацієнти, яким призначена киснева терапія, займають чверть ліжок для хворих на коронавірус з киснем.

Станом на 1 лютого в Україні значно скоротилася жовта зона карантину, водночас помаранчевих регіонів стало ще більше. У червоній зоні перебувають Івано-Франківська та Рівненська області. Детальніше про карантин в Україні – читайте на Фактах ICTV.