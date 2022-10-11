У зв’язку з масованими ракетними ударами 10 жовтня і загрозою повторних ракетних атак киянам радять обмежити планові візити в амбулаторно-поліклінічні заклади охорони здоров’я.

З такою рекомендацією до городян звернулася директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

При цьому вона підкреслила, що всі медичні установи столиці працюють в штатному режимі. Швидкі безвідмовно виїжджають до хворих.

Зараз дивляться

– У разі оголошення повітряної тривоги медичний персонал амбулаторних закладів, а також пацієнти, що знаходяться в будівлі, повинні перейти в укриття, – закликала Валентина Гінзбург.

Що стосується екстрених випадків, то, за словами директора Департаменту, всю необхідну допомогу кожен киянин отримає вчасно і в повному обсязі.

У зв’язку із ситуацією, що склалася, Валентина Гінзбург просить киян по можливості зв’язуватися з лікарем дистанційно. І нагадує корисні номери телефонів: