Дослідники з Університету Маунт-Роял виявили, що за допомогою аналізу слини можна виявити ранні ознаки проблем із серцем.

Вони довели зв’язок між підвищеним вмістом лейкоцитів у слині здорових молодих людей і раннім передвісником серцево-судинних захворювань.

– Ми відкрили метод ранньої діагностики серцевих проблем. Запалення ясен може прогресувати до пародонтиту, який пов’язаний із серцево-судинними захворюваннями, – сказав доктор Тревор Кінг, автор дослідження.

Кінг і його колеги вирішили вивчити порожнину рота здорових молодих людей без діагностованих проблем із пародонтом, щоб визначити, чи можуть найнижчі рівні запалення порожнини рота бути клінічно значущими для здоров’я серцево-судинної системи.

В експерименті взяли участь 28 чоловіків, які не палять, віком від 18 до 30 років, що не мали супутніх захворювань і не приймали жодних ліків. Перед лабораторним аналізом слини їх попросили не їсти протягом шести годин.

У лабораторії учасники експерименту прополоскали рот водою, потім сольовим розчином, який потрібно було виплюнути для аналізу.

Затим чоловікам зробити електрокардіограму, виміряли кров’яний тиск, дилатацію – збільшення об’єму камер серця без зміни товщини серцевої стінки та частоту пульсу.

Учені виявили, що високий рівень лейкоцитів у слині деяких учасників має зв’язок із поганою дилатацією, що дає змогу припустити підвищений ризик серцево-судинних захворювань у майбутньому.

Однак не було виявлено жодного зв’язку між лейкоцитами та частотою пульсу, отже артерії поки що не були уражені.

Але треба зауважити, що рівні лейкоцитів, виявлені в учасників, зазвичай не вважаються клінічно значущими.

– Це дослідження було пілотним. Ми сподіваємося залучити більше людей із гінгівітом і пародонтитом на пізніших стадіях, щоб краще зрозуміти вплив різних рівнів запалення ясен на серцево-судинні показники, – сказав Тревор Кінг.

Якщо буде доведено інформативність слинного тесту, його можна використовувати під час щорічного огляду в сімейного лікаря або стоматолога як скринінг серцево-судинних захворювань на ранніх стадіях.

Джерело: SciTechDaily