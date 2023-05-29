Масштаби проблеми повною мірою проявилися, коли Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) у США більш детально вивчили причини високої смертності матерів протягом року після пологів.

Більшість людей вважають перейми і пологи найнебезпечнішою частиною вагітності. Але нове наукове дослідження ставить під сумнів це припущення.

Зокрема, йдеться про те, що дедалі більше жінок відкладають дітонародження на пізніші періоди життя, тож вони мають більше шансів розпочати вагітність із хронічними захворюваннями, які можуть призвести до ускладнень.

Ґрунтуючись на даних, наданих 36 штатами про 1 018 смертей, пов’язаних із вагітністю, з 2017 до 2019 року, CDC дійшов висновку, що близько третини з них сталися під час вагітності або в день пологів, а ще приблизно третина – до того, як дитині виповнилося шість тижнів.

Отримані дані призвели до закликів до ретельнішого подальшого спостереження та більшої підтримки молодих матерів протягом так званого “четвертого триместру”, приділяючи особливу увагу вразливим жінкам.

– Наш підхід до народження полягає в тому, що дитина – це цукерка, а мама – обгортка, і щойно дитина виходить з обгортки, ми відкидаємо її, – каже професорка акушерства та гінекології в Університеті Нью-Йорка Елісон Стьюбе.

За її словами, провідними причинами материнської смертності є психічні захворювання, які призводять до самогубства або передозування зі смертельними наслідками.

Лікарям тепер радять відвідувати молодих матерів протягом трьох тижнів після пологів, а не чекати стандартного шеститижневого огляду.

Багато лікарів називають вагітність природним стрес-тестом для серця. Стан навантажує серце і систему кровообігу жінки: об’єм крові збільшується до 50%, серце працює інтенсивніше, частішає пульс.

– Підвищення тиску може вплинути на інші життєво важливі органи і наразити жінку на більший ризик серцево-судинних захворювань під час вагітності або навіть через десятиліття, – каже кардіолог Рейчел Бонд.

За її словами, після пологів матка скорочується, і може підвищуватися артеріальний тиск, що може спровокувати інсульт.

У молодих матерів також частіше виникають небезпечні для життя тромби та інфекції. Водночас гормональні зміни можуть призвести до коливань настрою. Деякі з них скороминущі, але можуть і розвинутися у важчі та триваліші післяпологові депресії.