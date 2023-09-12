Учені довели, що літніх людей може вберегти від депресії щоденна швидка 20-хвилинна хода.

Ірландські вчені опублікували дослідження, згідно з яким навіть помірна фізична активність , як от, приміром, швидка хода, може запобігти появі депресивних станів у людей віком понад 65 років.

Треба приділити лише 20 хвилин на день, але щодня, якійсь фізичній активності, навіть найпростішій і найдоступнішій для людей похилого віку – прогулянці швидким кроком, і це може справді не просто покращити настрій, а й запобігти розвитку депресивних станів.

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На жаль, депресія стає дедалі поширенішою серед літніх людей і перетворюється на фактор ризику розвитку серйозних хронічних захворювань, включно зі зниженням когнітивних функцій.

Вона може провокувати хронічний біль у разі серцево-судинних захворювань. Нерідко призводить до раптових смертей і самогубств.

Дослідники з Університету Лімерика і Трініті-коледжу Дубліна, що спеціалізуються на фізичній активності та психічному здоров’ї, виявили, що доза помірної фізичної активності, еквівалентна лише 20 хвилинам на день (п’ять днів на тиждень), зменшує ризики появи депресивних симптомів і ймовірність великої депресії.

Ці результати залишалися значущими навіть після врахування стану здоров’я, статі, віку, ожиріння, використання антидепресантів, а також наявності шкідливих звичок – куріння та вживання алкоголю.

Ці результати були, по суті, однаковими для літніх людей із хронічними захворюваннями та без них. І час, обраний для такої активності, в даному випадку прогулянки швидкою ходою, теж не мав значення. Головне – 20 хвилин щодня і швидкий темп.

– Це дослідження показує, що фізична активність у нижчих дозах, ніж рекомендує ВООЗ для загального стану здоров’я, може забезпечити захист від депресивних симптомів літнім людям, – говорить один із дослідників доктор Лерд.

Лікар радить не просто включити ці прогулянки до свого розпорядку дня, а й намагатися залучити до них своїх знайомих чи близьких, оскільки соціальна взаємодія вкупі з фізичною активністю однозначно корисна для психічного здоров’я.

Джерело: Sci Tech Daily