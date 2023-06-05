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Учені назвали препарат, який знижує ризик смерті від раку легень на 51%

5 Червня 2023, 08:47
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вчені, науковці, дослідження

Десятирічне дослідження, проведене командою вчених Єльського університету, засвідчило, що вживання препарату осимертиніб один раз на день після операції знижує ймовірність смерті пацієнтів із раком легень на 51%.

За словами вчених, післяопераційне лікування осимертинібом, також відомим як Tagrisso і виробленим AstraZeneca, продемонструвало безпрецедентне, статистично і клінічно значуще поліпшення загальної виживаності пацієнтів.

Через п’ять років 88% пацієнтів, які приймали щоденну таблетку після видалення пухлини, залишилися живі, порівняно з 78% пацієнтів, які приймали плацебо.

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– Тридцять років тому ми нічого не могли зробити для цих пацієнтів. Тепер у нас є ці сильнодійні ліки, – заявив провідний автор дослідження Рой Гербст.

За його словами, 50% – це велика справа при будь-якому захворюванні, і вже точно при такому, як рак легень, який, як правило, дуже стійкий до терапії.

У дослідженні брали участь пацієнти віком від 30 до 86 років із 26 країн. Вивчалося, чи може таблетка допомогти хворим із недрібноклітинним раком легенів, найпоширенішою формою захворювання.

Гербст повідомив, що результати надали величезну вагу більш раннім висновкам того ж дослідження, яке показало, що таблетки також удвічі знижують ризик рецидиву захворювання.

Джерело
The Guardian
Теги
Ліки Лікування раку Наукові дослідження
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