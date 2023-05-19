Учені з Каліфорнійського університету та Національного інституту стандартів і технологій розробили новий лазерний алкотестер зі штучним інтелектом. Він може виявляти Covid-19 з вражаючою точністю.

Власне, ця технологія і народилася через пандемію коронавірусної хвороби, коли діагностування Covid-19 було пов’язане з великими складностями.

Розробка технології квантового лазера стала значним прогресом у використанні повітря, що видихає людина, для діагностики захворювань.

Щоразу при видиху вивільнюються понад 1000 унікальних молекул, які створюють особливий дихальний слід, своєрідний хімічний звіт про внутрішній стан нашого тіла.

Протягом багатьох років дослідники намагалися використати це багатство інформації, вдаючись до гострого нюху собак, щурів і навіть бджіл для виявлення таких захворювань, як рак, діабет і туберкульоз.

Але спочатку вдалося діагностувати Covid-19. Результати дослідження були опубліковані в Journal of Breath Research і названі революційними.

– Ми змогли довести, що нова технологія має потенціал для діагностики інших хворобливих станів, – сказав один з авторів розробки Цичжун Лян.

Багатопрофільна група фізиків, біохіміків і біологів нині переключає свою увагу на широкий спектр інших захворювань в надії, що частотний гребінчастий алкотестер, народжений на основі технології, удостоєної Нобелівської премії, зможе революціонізувати медичну діагностику.

– У майбутньому ви могли б дмухнути в мундштук, вбудований у ваш телефон, і отримати інформацію про своє здоров’я в режимі реального часу, – сказав Джун Йє, професор фізики в Каліфорнійському університеті.

Ще 2008 року лабораторія Йє повідомила, що метод, який називають частотною гребінчастою спектроскопією, – що. по суті, використовує лазерне світло для розрізнення однієї молекули від іншої – потенційно може ідентифікувати біомаркери захворювань у людському диханні.

Технології бракувало чутливості та, що важливіше, здатності пов’язувати певні молекули з хворобливими станами, тому вони ніколи не тестували її для діагностики хвороб.

Але відтоді команда Йе в тисячу разів покращила чутливість, дозволивши виявляти молекули в слідових кількостях на рівні частин на трильйон.

Розробники пояснили, що молекули збільшують або зменшують концентрацію, коли пов’язані з певними станами здоров’я.

Комп’ютер аналізує цю інформацію, виявляє закономірності та розробляє критерії, які можна використати для встановлення діагнозу.

Джерело: SciTechDaily