Американські вчені створили синтетичні людські ембріони, використовуючи стовбурові клітини. Світова наукова спільнота оцінила це як новаторське досягнення, що дає змогу уникнути необхідності в яйцеклітинах або спермі.

– Ми можемо створювати моделі, подібні до людських ембріонів, шляхом перепрограмування ембріональних стовбурових клітин, – заявила професорка Кембриджського університету та Каліфорнійського технологічного інституту Магдалена Зерніцка-Гетц.

За словами дослідників, отримані моделі, які нагадують ембріони на ранніх стадіях розвитку людини, можуть дати ключове уявлення про вплив генетичних порушень і біологічних причин невиношування вагітності.

Однак робота також порушує серйозні етичні та юридичні питання, оскільки вирощені в лабораторії об’єкти не підпадають під дію чинного законодавства Великої Британії та більшості інших країн.

Стало відомо, що отримані структури не мають серця, що б’ється, або зачатків мозку, але включають клітини, які зазвичай формують плаценту, жовтковий мішок і сам ембріон.

За словами вчених, у найближчій перспективі синтетичні ембріони не будуть використовуватися в клінічній практиці. Було б незаконно імплантувати їх у матку, і поки що незрозуміло, чи є у цих структур потенціал продовжувати дозрівання після найбільш ранніх стадій розвитку.

Мотивація роботи полягає в тому, щоб зрозуміти період розвитку “чорної скриньки”, який так називається, тому що вченим дозволено культивувати ембріони в лабораторії тільки до встановленого законом терміну в 14 днів.

Потім вони вловлюють подальший хід розвитку, переглядаючи знімки вагітності та ембріони, пожертвувані для досліджень.

Розробка підкреслює, наскільки швидко наука в цій царині випередила закон, і вчені у Великій Британії та інших країнах уже розпочали складання добровільних керівних принципів, що регулюють роботу із синтетичними ембріонами.