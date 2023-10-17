Команда британських і швейцарських учених під час дослідження виявила терапевтичний метод, який може повернути назад резистентність раку простати до лікування на пізніх стадіях захворювання.

Згідно з даними, щорічно рак простати діагностується більш ніж у мільйона чоловіків у всьому світі. Шанси на виживання, як правило, хороші, якщо захворювання діагностовано на ранній стадії. Багато хто може жити десятиліттями, не маючи симптомів і не потребуючи лікування.

Але що стосується пізніх стадій цієї патології, то організм, уражений раком, часто демонструє здатність ухилятися від лікування, використовуючи свою імунну систему для опору впливу ліків.

Зараз дивляться

Тепер вчені знайшли спосіб перешкодити йому зробити це, відкривши можливість лікування для чоловіків, у яких мало надії.

У дослідженні, проведеному ICR, Royal Marsden та Інститутом онкологічних досліджень у Швейцарії, вчені набрали 23 пацієнти із запущеним раком простати, які перестали реагувати на гормональну терапію.

Їм давали комбінацію експериментального препарату, який запобігає потраплянню лейкоцитів всередину пухлини, і гормональної терапії, зазвичай використовуваної для лікування раку простати.

З’ясувалося, що з 21 пацієнта, якого можна було обстежити, у п’ятьох (24%) були виявлені докази того, що їхні пухлини зменшилися більш ніж на 30%.

Також спостерігалося зниження кількості лейкоцитів, на які впливало лікування – мієлоїдних клітин – у крові, а біопсія виявила меншу їхню кількість у пухлинах.

Як зазначили вчені, тепер необхідна спільна робота з фармацевтичними компаніями над розробкою нових ліків, щоб вони якомога раніше стали реальністю для чоловіків, які страждають від важкого захворювання.