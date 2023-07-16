Команда вчених Університету Монаш в Австралії під час дослідження з’ясувала, що користування комп’ютером, розгадування кросвордів і гра в шахи ефективно допомагають літнім людям уникнути деменції.

Вчені стверджують, що отримані результати – одні з найнадійніших на сьогоднішній день на цю тему і можуть допомогти людям похилого віку та фахівцям з догляду за людьми похилого віку планувати більш цілеспрямовані підходи до зниження ризику деменції.

У науковому експерименті взяли участь понад 10 тис. австралійців віком 70 років і старше.

З’ясувалося, що в учасників, які регулярно займалися такими заняттями, як ведення щоденника і розгадування кросвордів, ймовірність розвитку деменції була на 9-11% нижчою, ніж у їхніх однолітків.

Творчі хобі, як-от рукоділля, в’язання та малювання, а також більш пасивні заняття, як-от читання, знижують ризик на 7%.

А ось спілкування в соціальних мережах, походи в кіно або ресторан не були пов’язані зі зниженням ризику розвитку деменції.

Результати залишалися статистично значущими навіть із поправкою на рівень освіти та соціально-економічний статус. Значущих відмінностей між чоловіками і жінками виявлено не було.

Згідно з даними ВООЗ, у 2022 році 55 млн осіб у всьому світі страждали на деменцію. Щороку реєструвалося 10 млн нових випадків.

За словами вчених, результати свідчать про те, що активне маніпулювання раніше накопиченими знаннями може відігравати більшу роль у зниженні ризику недоумства, ніж більш пасивні розважальні заняття.

Підтримка активності розуму може бути особливо важливою, резюмують дослідники.