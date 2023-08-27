Команда вчених Каролінського інституту у Швеції вивчила, як невагомість впливає на імунну систему, і з’ясувала, що Т-клітини астронавтів стають менш активними та ефективними в боротьбі з інфекцією.

Як зазначають учені, наступними кроками в освоєнні космосу стануть польоти людини на Місяць і Марс. Однак космос – вкрай вороже середовище, що становить загрозу для здоров’я людини.

Зокрема, йдеться про зміни в імунній системі космонавтів, які відбуваються під час перебування в безповітряному просторі та зберігаються після їхнього повернення на Землю. Цей імунодефіцит може зробити їх більш уразливими для інфекції та призвести до реактивації латентних вірусів в організмі.

Під час дослідження вчені спробували змоделювати невагомість у космосі, використовуючи метод, званий сухим зануренням. Для цього використовувалося виготовлене на замовлення водяне ліжко, яке змушує тіло думати, що воно перебуває в невагомості.

Вчені досліджували Т-клітини в крові вісьмох здорових людей протягом трьох тижнів впливу модельованої невагомості. Аналізи крові проводили до початку експерименту, через сім, 14 і 21 день після початку і через сім днів після закінчення експерименту.

З’ясувалося, що Т-клітини значно змінили активність генів після семи і 14 днів невагомості, і що клітини стали більш незрілими у своїй генетичній програмі. Найбільший ефект спостерігався через 14 днів.

– Т-клітини стали більше нагадувати так звані наївні Т-клітини, які ще не стикалися з будь-якими зловмисниками, – зазначив один з авторів експерименту Карло Галлардо Додд.

За його словами, це може означати, що Т-клітинам потрібно більше часу для активації і, таким чином, вони стають менш ефективними в боротьбі з пухлинними клітинами та інфекціями.

Тепер дослідники планують використовувати зондувальну ракетну платформу Космічного центру Есрейндж у Кіруні, Швеція, щоб вивчити, як Т-клітини поводяться в умовах невагомості та як це впливає на їхні функції.