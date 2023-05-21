Дослідження, проведене науковцями з Університету Квінсленда в Австралії, засвідчило, що те, що їдять батьки, тривало впливає на майбутнє здоров’я їхніх ненароджених дітей.

Команда проаналізувала дані про харчування майже 200 пар, які отримували допологове спостереження в найбільшому пологовому будинку Австралії.

Дослідження показало, що дієта чоловіків сильно вплинула на дієту жінок, а це, своєю чергою, вплинуло на розвиток дитини.

Інші дослідження показують, що вага батька може впливати на вагу майбутньої дитини.

– Значення чоловічого здоров’я та харчування для фертильності ігнорують, але це дуже важливо. Це насправді може вплинути навіть на здоров’я їхніх онуків, – каже одна з авторів дослідження, дієтологиня Шеллі Вілкінсон.

Вілкінсон також наголошує на важливості ухвалення спільних рішень у парі. На її думку, якщо одна людина дотримується дієтичних рекомендацій, друга людина, найімовірніше, також буде їх дотримуватися.

За словами експертів, однією з таких корисних змін може бути збільшення кількості жирів у раціоні подружжя – за умови, що це будуть правильні жири. Корисні жири містяться в горіхах, насінні, лососі, авокадо та оливковій олії.

У той час, як шкідливі трансжирні кислоти, пов’язані з більш високим ризиком безпліддя, містяться, наприклад, у маргарині, пончиках, смаженій їжі та інших оброблених продуктах.

Дієта, багата рослинною їжею, також може бути корисною. Дослідники з Гарвардської школи громадського здоров’я оцінювали раціон харчування групи з 18 555 жінок протягом восьми років, коли ті намагалися завагітніти.

Вчені виявили, що споживання білків рослинного походження, таких як бобові, замість білків тваринного походження, таких як червоне м’ясо, більш ніж на 50% зменшує ризик овуляційного безпліддя.

Автори, які вивчали у 2021 році дослідження про можливий зв’язок між дієтою та жіночою фертильністю, дійшли висновку, що, хоча їхні рекомендації стосуються жінок, дієта та схеми харчування, безсумнівно, важливі й для чоловічої фертильності.

Хоча деякі продукти дійсно відіграють позитивну роль у фертильності, важливо не перебільшувати їхню силу. Безпліддя є комплексним, як і його причини, зазначають дослідники.