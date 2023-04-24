Учені Університету Коннектикуту в США під час метааналізу п’яти клінічних випробувань з’ясували, що у людей із запущеним раком психоделічні препарати, як-от псилоцибін, ЛСД і МДМА, можуть значно зменшити тяжкість симптомів депресії та тривоги, ніж антидепресанти, які відпускаються за рецептом.

Так, в одному з проаналізованих випробувань за участю 51 хворого на рак 60% з тих, хто отримав один сеанс високих доз псилоцибіну, досягли клінічної ремісії депресії, а 52% – тривожності.

Для порівняння, 16% із тих, хто отримував плацебо, досягли ремісії щодо депресії та 12% щодо тривоги. Ці ефекти все ще зберігалися через шість місяців.

За словами вчених, отримання діагнозу раку і побічні ефекти лікування можуть бути травмуючими. У важких випадках у пацієнтів може розвинутися пов’язаний з раком посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

Люди, у яких ПТСР розвивається внаслідок служби в армії або фізичного чи сексуального насильства, зазвичай відчувають депресію і тривогу.

Дослідження психотерапії з використанням МДМА, в якій психотерапевти об’єднують психоделічні сеанси з традиційним консультуванням, показали, що цей підхід ефективно зменшує симптоми ПТСР, даючи змогу пацієнтам хотіти й мати можливість ділитися травмуючими спогадами, щоб допомогти їх обробити.

Це зниження було більшим, ніж спостерігалося в дослідженнях тільки рецептурних антидепресантів.

Ґрунтуючись на цьому дослідженні, вчені висунули гіпотезу про те, що психоделічні сеанси можуть мати перевагу над традиційними антидепресантами, які відпускають за рецептом, для пацієнтів із депресією або тривогою, пов’язаними з раком, тому що вони можуть допомогти їм впоратися з основною травмою.

У деяких випробуваннях, включених у наш огляд, зазначалося, що пацієнти сприймали як причини зниження симптомів тривоги і депресії, які вони відчували. Пацієнти заявили, що психоделічні сеанси допомогли їм впоратися з сильними почуттями, які вони придушували.

Хоча катарсис був емоційним і важким, він допоміг їм прийняти ці емоції, послабивши почуття ізоляції та внутрішньої замкнутості.

Вчені зазначають, що вивчення психоделічних методів лікування пацієнтів з іншими небезпечними для життя захворюваннями, які спричиняють травми, тривогу або депресію, може прояснити їхні потенційні терапевтичні переваги.