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Учені з’ясували, що якщо просто дивитися на знімки їжі, можна відчути ситість

23 Травня 2023, 09:36
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
їжа
Джерело: Depositphotos

Вчені Орхуського університету в Данії під час дослідження показали, що апетит можна задовольнити, просто переглядаючи фотографії їжі на своєму телефоні.

За словами вчених, низка експериментів показує, що ми можемо отримати відчуття ситості, якщо побачимо те саме зображення понад 30 разів.

– Це може здатися дивним, але учасники почувалися ситими, фактично нічого не з’ївши. Іншими словами, те, як ми думаємо про їжу, має великий вплив на наш апетит, – каже керівник дослідження Тьярк Андерсен.

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За його словами, ці результати пояснюються так званою теорією обґрунтованого пізнання. Наприклад, якщо ви уявляєте собі, як встромляєте зуби в соковите яблуко, стимулюються ті самі ділянки мозку, як ніби ви насправді відкусили від яблука.

– Ви отримаєте фізіологічну відповідь на те, про що тільки-но подумали. Ось чому ми можемо почуватися повністю задоволеними, нічого не з’ївши, – каже вчений.

Тьярк Андерсен і його колеги не перші, хто виявив, що можна насититися, дивлячись на фотографії їжі. Інші дослідницькі групи раніше показали це.

Новий аспект дослідження Орхуського університету полягає в тому, що вони вивчили необхідну кількість повторень, а також те, чи усувають зміни в зображеннях відчуття ситості.

Щоб з’ясувати, чи повністю зміна в їжі усуває відчуття ситості, Тьярк Андерсен та його колеги провели низку онлайн-експериментів за участю понад 1000 осіб.

Спочатку показували картинку з помаранчевими M&Ms. Деяким учасникам показували картинку тричі, іншим – 30 разів. За словами Тьярка Андерсена, група, яка побачила найбільше фотографій M&Ms, згодом почувалася найбільш ситою.

Після цього вчені повторили експеримент. Цього разу з M&Ms був різних кольорів. Кольори не змінили початковий результат.

За словами Андерсена, результати експерименту цілком можна застосувати як стратегію для схуднення в контексті методу контролю апетиту.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Наукові дослідження Схуднення
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