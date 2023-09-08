Після атаки на ринок у Костянтинівці 6 вересня медики з міжнародної незалежної гуманітарної організації Лікарі без кордонів допомагали колегами з місцевої лікарні приймати пацієнтів, які постраждали під час нападу.

За їхньою інформацією, у відділення невідкладної допомоги було госпіталізовано 34 пацієнти, з них 15 – у важкому стані.

– Мене терміново викликали в лікарню. Коли я приїхав, у всіх кімнатах і коридорі було багато поранених. Більшість – із вибуховими травмами та опіками, – розповів анестезіолог Лікарів без кордонів Ілля Бєлоконов.

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За його словами, всі хірурги-травматологи працювали, всі операційні були заповнені.

Чотирьох важких пацієнтів Лікарі без кордонів транспортували на своїх машинах у Дніпро для отримання спеціалізованого лікування.

Серед них – молода жінка, яка потребувала штучної вентиляції легенів у зв’язку з проникаючим пораненням живота, травмою грудної клітки, пневмотораксом і великою крововтратою.

Мати пацієнтки Інна розповіла, що її донька працювала продавчинею на ринку і перебувала на робочому місці, коли стався обстріл.

– Я чула, як летить ракета. Мене відкинуло вибуховою хвилею. Піднявшись, одразу побігла на ринок. Я серцем відчувала небезпеку, – розповідає Інна.

За її словами, донька лежала між двома розбитими автомобілями, які горіли. Жінка почала кричати. Підбігли перехожі та витягли постраждалу.

– Після обстрілу Костянтинівки повідомляється щонайменше про 17 загиблих, серед яких є дитина. Лікарня прийняла понад 30 поранених пацієнтів, багато з них у критичному стані, – каже медична координаторка проєктів Лікарі без кордонів Вірджинія Монеті.

Костянтинівська лікарня – одна з небагатьох діючих досі установ охорони здоров’я поблизу східної лінії фронту.

Серед тих, хто залишається тут жити, більшість – люди похилого віку, які нерідко страждають на хронічні захворювання. Таким пацієнтам потрібні належний догляд і медикаменти на постійній основі.

Команди Лікарів без кордонів приїжджають із мобільними клініками до сіл поблизу Костянтинівки, щоб надати жителям першу медичну та психологічну допомогу, а також доставити ліки.

Джерело: Лікарі без кордонів