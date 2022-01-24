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Удвічі більші показники, ніж восени. Ляшко розповів про нову Covid-хвилю в Україні

24 Січня 2022, 19:39
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Удвічі більші показники, ніж восени. Ляшко розповів про нову Covid-хвилю в Україні
Джерело: УНІАН

У МОЗ України прогнозують погіршення ситуації з коронавірусом найближчим часом. У країні може бути удвічі більше нових випадків хвороби порівняно з попередньою хвилею.

Про це повідомив очільник профільного відомства Віктор Ляшко під час брифінгу за результатами засідання РНБО 24 січня 2022 року.

– Ми прогнозуємо, що удвічі більше буде нових випадків порівняно з хвилею, яка була у жовтні-листопаді, – зазначив Віктор Ляшко.

Водночас кількість госпіталізацій та смертей має бути меншою.

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Епідстан складний уже наразі – сьогодні фіксується зростання кількості випадків коронавірусу в Україні приблизно удвічі, тиждень до тижня, додав він.

Кількість госпіталізацій зростає, але лише на 5%.

В Україні станом на 24 січня підтвердили загалом 3 870 370 випадків коронавірусу, а за добу – 12 915 нових хворих, серед них – 1 826 дітей та 224 медпрацівники.

Експерти прогнозують погіршення епідситуації у лютому через циркуляцію штаму коронавірусу Омікрон.

Теги
Віктор Ляшко , Карантин , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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