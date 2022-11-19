Українська медицина отримує від партнерів гуманітарну допомогу не лише у вигляді медичного обладнання, санітарного транспорту та лікарських препаратів.

Це ще й пропозиції щодо використання телемедичних рішень, які покращують доступ пацієнтів до кваліфікованої медичної допомоги в умовах воєнного стану і надають можливості отримати консультації від кращих спеціалістів світу.

Міжнародні IT-компанії надають уже готові сучасні інформаційні рішення, які застосовуються у медицині для надання допомоги з використанням телемедичних сервісів.

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Ці сервіси вже успішно інтегровані в роботу медичних закладів України та забезпечують проведення консультувань з опікових, вибухо-вогнепальних травм, а також єдину консультативну мережу з використанням пристроїв віртуальної присутності, віртуальної операційної.

Уже сім проєктів з надання медичної допомоги із застосуванням п’яти телемедичних платформ запроваджено у межах роботи телемедичного напряму. Сумарна вартість наданої на сьогодні допомоги в напрямі телемедицини складає понад $1,5 млн.

Медичним закладам України було передано 326 телемедичних пристроїв, серед яких системи Teledoc Health, KTG Sigmafon, телемедичні планшети від Microsoft тощо. Також нещодавно Україна отримала 20 медичних роботів Homedoctor від іспанської неурядової громадської організації Help to Ukraine.

– В умовах воєнного стану консультативні можливості дозволяють кращим медичним спеціалістам рятувати життя навіть попри обмежений доступ українців до медичної допомоги, – зазначила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

За цей час до використання телемедичних рішень були залучені понад 200 закладів охорони здоров’я, щонайменше 700 користувачів, а також проведено близько 600 навчальних сесій та понад 1000 телеконсультацій та технічних взаємодій.

Фото: МОЗ