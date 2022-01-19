Сполучені Штати Америки передали Україні ще майже мільйон доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech.

Про це повідомило Посольство США у соціальних мережах.

– Ця поставка ЮНІСЕФ через глобальний фонд COVAX є частиною глобальної допомоги у забезпеченні українців важливим захистом від хвороби, особливо під час поширення штаму Омікрон, – зазначили у повідомленні.

У посольстві наголосили, що ці вакцини демонструють відданість США підтримці України шляхом надання доступу до безпечних, якісних препаратів проти коронавірусу.

– Вакцини – це один із найкращих засобів боротьби з пандемією, і ми пишаємося тим, що є партнерами України у цих історичних заходах, – додали вони.

Раніше у МОЗ розповіли про домовленості щодо закупівлі 25 млн доз вакцини Comirnaty/Pfizer та 6,5 млн доз вакцини CoronaVac у 2022 році. Також ще очікувалося майже 10 млн доз за програмою Covax.

За минулу добу, 18 січня, в Україні щеплення зробили 85 177 людей. Першу дозу отримали 30 201 людина, другу дозу – 36 744 людини, додаткову дозу отримали 614 людей, бустерну дозу – 17 618 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 053 125 людей, з них отримали першу дозу – 15 053 123 людини, отримали дві дози – 14 343 487 людей, отримали додаткову дозу – 10 687 людей, бустерну дозу – 131 178 людей.

Джерело: U.S. Embassy Kyiv