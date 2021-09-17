Україна знову потрапила до трійки країн Європи, де найбільша кількість нових смертей від коронавірусу.

За статистикою за 15 вересня 2021 року, у країні виявили 101 летальний випадок від хвороби. Через це країна знову перебуває серед лідерів за цим показником.

Загалом у регіоні за ту добу зафіксували 1 714 нових смертей від коронавірусу. Перше місце посіла Росія (794 випадки), друге – Велика Британія (158 випадків), третє розділили Україна та Іспанія (101 випадок).

Якщо говорити про загальносвітову статистику, то добовий приріст за добу 15 вересня склав 9 262 нових випадків, серед лідерів – США (1 871 випадок), Мексика (897 випадків) та Росія (794 випадки).

Загалом у світі від вірусу померли понад 4,6 млн людей.

Водночас ситуація продовжує бути напруженою, за добу 16 вересня в Україні підтвердили 99 смертей від вірусу, що свідчить про те, що країна і надалі перебуватиме серед лідерів у Європі за цим показником.

Крім того, згідно з останніми даними, Україна посіла перше місце у Європі за рівнем госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. У країні загалом – 10 329 госпіталізованих. За цим показником вона обігнала Францію (9 600) та Велику Британію (8 339).

Ситуація з коронавірусом в Україні продовжує погіршуватися, за добу – понад 6 тис. нових випадків хвороби.

Джерело: Worldometers, Євген Істребін