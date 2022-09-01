Україна переводить сферу лікарських засобів на стандарти ЄС – Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив про перехід України на європейські стандарти регулювання фармацевтичної галузі.

Це стало можливим завдяки ухваленню оновленого законопроєкту Про лікарські засоби, передає Цензор.нет.

Ляшко пояснив, що оновлений закон імплементує найкращі європейські практики регулювання галузі. Україна запроваджує єдину з Євросоюзом термінологію та правила регулювання фармацевтичного ринку.

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– Триває підготовка до вступу України в Європейський Союз, тому робота над нормативно-правовими актами, що регулюють фармацевтичну галузь України, є надзвичайно актуальною, – зазначив міністр.

За його словами, комплексне оновлення законодавчої бази сприятиме покращенню доступності ліків для українців в усьому світі, а також краще захищатиме їхні права як споживачів.

Документ, серед іншого, визначає умови створення, фармацевтичної розробки, доклінічних досліджень, клінічних випробувань (досліджень), державної реєстрації лікарських засобів.

Він також передбачає створення умов для розвитку фармацевтичної промисловості, формування сприятливого інвестклімату, подолання технічних бар’єрів у міжнародній торгівлі лікарськими засобами.

Крім того, закон урегулює роботу інтернет-аптек, адже встановлює правила дистанційної торгівлі лікарськими засобами населенню.

Нагадаємо, законопроєкт Про лікарські засоби був ухвалений у другому читанні 28 липня. Президент України підписав законопроєкт 16 серпня.