В Україні мають невдовзі дозволити введення третьої дози вакцини від коронавірусу. Проте додаткову дозу отримає тільки визначена категорія громадян.

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, Україна дозволить третю дозу за прикладом інших країн, де вже почали її колоти.

Наприклад, в Ізраїлі щеплювати третьою дозою громадян почали ще в липні. Нині це обов’язково для всіх, навіть дітей старше 12 років, адже без цього не отримаєш паспорт вакцинації. Третю дозу вже отримали половина населення Ізраїлю – це 4 млн людей. Більшість з групи ризику – 60+.

– Якби ми не вирішили почати щеплення бустерною дозою, в Ізраїлі міг статися новий сплеск захворюваності. При чому ще більший, ніж був, – сказав радник уряду Ізраїлю з питань Covid-19 Рен Балісер.

Також додаткові Covid-щеплення вже почали робити у Великій Британії, США, Італії, Китаї, Сербії.

– Бустерну дозу можуть отримати люди, які старіші 65 років, дорослі зі слабким здоров’ям – наприклад діабетом, ожирінням. Або ж, якщо ваша професія несе ризики захворіти – це лікарі, вчителі, продавці, – зазначив президент США Джо Байден.

Нині у Міністерстві охорони здоров’я України вже думають над тим, чи колоти українцям додаткову дозу. Національна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендувала міністерству дозволити третю вакцинацію, але не для усіх, а тільки для людей з імунними хворобами.

– Люди, які, наприклад постійно приймають гормони імуносупресивні, які після трансплантації органів, мають первинні або вторинні імунодефіцити, або які мають онкозахворювання, для цих людей показано введення додаткової дози, яка дозволяє сформувати повноцінну імунну відповідь, – розповів Кузін.

Крім того, дозволити додаткову дозу можуть людям, які виїжджають у країни, де вимагатимуть наявність третьої. Також українцям старше 60 років, які вакцинувалися препаратом CoronaVac та медикам, які контактують з хворими. Третю дозу лікарі радять колоти від 28 днів до трьох місяців після другої.

За словами епідеміолога Андрія Александріна, зараз в Україні ще зарано говорити про ревакцинацію, адже від коронавірусу вакцинувалися близько 20% людей.

Водночас у МОЗ переконують, вакцини вистачить і на додаткові дози. До кінця року Україна отримає 15 млн доз препарату від Pfizer/BioNTech та ще 5 млн завдяки ініціативі Covax.

Всесвітня організація охорони здоров’я раніше закликає країни світу ревакцинувати громадян розумно, адже більша частина населення планети взагалі не отримали жодного щеплення.