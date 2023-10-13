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Україна впроваджує контроль якості медзасобів для військових – Калмикова

13 Жовтня 2023, 13:40
Ольга Боднарчук редактор
Україна впроваджує контроль якості медзасобів для військових – Калмикова

В Україні почне діяти контроль якості турнікетів та інших медичних засобів для потреб Збройних сил. Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Вже є підписаний наказ для створення медичного департаменту.

Наталія Калмикова підкреслила, що це перший крок для здійснення регуляторної функції міністерства.

Зараз дивляться

МОЗ має затверджений склад аптечок, але не перевіряє його належну реалізацію. В Україні немає контролю за наповненням військової аптечки.

Зараз у МОЗ працюють над стандартизацією засобів надання невідкладної допомоги для Збройних сил. Зокрема, розглядається питання турнікетів, адже вони рятують життя військових.

Наталія Калмикова розповідає, що можлива співпраця із західними партнерами, щоб швидко вирішити питання якості турнікетів українського виробництва.

Заступниця сподівається, що найближчими тижнями почне діяти система контролю медичних засобів для військових.

Перевірятимуться засоби, які вже у бойових підрозділах та ті, що повинні надійти туди.

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Джерело: Телемарафон Єдині новини

Фото: Fast 

Теги
аптечка військовослужбовці ЗСУ Міноборони
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