Україна починає виходити з піку захворюваності на коронавірус. Однак ще існує ризик відновлення зростання нових випадків захворювання.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час брифінгу 15 лютого.

– Україна вперше за понад місяць показує тренд на спадання – на 3%. Проте такий спад кількості виявлених випадків в Україні – це ще не означає, що країна пройшла свій пік захворюваності. Це лише перші ознаки стабілізації, – розповів він.

Ганиченко стверджує, що зараз рівень захворюваності у країні є абсолютно максимальним, попри цей спад. За даними KSE, зараз триває початок спаду з усе ще високим ризиком відновлення зростання захворюваності.

Також експерт зазначив, що в Україні спостерігаються перші ознаки стабілізації рівня госпіталізацій. За тиждень кількість виписок зросла на 25%, а кількість госпіталізованих зменшилася на 4%.

У KSE очікують на розвантаження медичної системи та зменшення пацієнтів у лікарнях впродовж тижня. Зайнятість ліжок з киснем для пацієнтів з Covid-19 стабілізувалася на рівні 41%. Кожен четвертий пацієнт, розміщений на ліжку з киснем, кисневої терапії не потребує.

Крім того, показник смертності за тиждень зріс на 31% і становить в середньому близько 223 осіб на добу.

Також Ганиченко додав, що усі регіони країни, окрім Івано-Франківської області, й досі залишаються в зоні ризику.

Станом на 15 лютого в Україні зафіксували 29 724 нових випадки коронавірусу. Найбільше хворих за добу у м. Київ, Дніпропетровській та Одеській областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.