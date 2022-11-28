Згідно з прогнозом експертів Українського центру охорони здоров’я (УЦЗ), у 2023 році українці доплачуватимуть за ліки, передбачені Програмою медичних гарантій (ПМГ).

За словами експертів, це пов’язано з тим, що в наступному році бюджетні витрати на забезпечення ліками в рамках ПМГ можуть істотно зрости. Причина – зростання цін на препарати через зміну курсової різниці.

– Через значну зміну курсової різниці ціни на імпортовані препарати різко зростуть, що зменшить здатність як держави, так і сімей купувати необхідні ліки, – зазначено в аналітичному звіті УЦЗ.

Зараз дивляться

При цьому підкреслюється, що надмірне навантаження на бюджети сімей у 2023 році через необхідність купувати ліки може стати додатковою значною причиною зростання рівня бідності.

В УЦЗ вважають, що уряду слід робити все можливе, щоб основні лікарські засоби були забезпечені в рамках ПМГ, в межах гарантованих послуг в стаціонарах і програми державних закупівель дорогих ліків.

Зокрема, на думку експертів Центру, в 2023 році необхідно відновити фінансування за моделлю “гроші йдуть за пацієнтом” для всіх медичних установ, крім тих, які знаходяться в зоні активних бойових дій або на щойно деокупованих територіях.

Також слід приступити до активного формування дієздатної мережі медустанов, зокрема, шляхом створення територіальних медичних об’єднань, пропонують експерти.