Українці, які знайшли прихисток у Польщі, отримали доступ до медичної допомоги у цій країні на рівні з її громадянами. Щоб отримати медичну допомогу, потрібно мати закордонний паспорт громадянина України, в якому є позначка про перетин кордону після 24 лютого 2022 року.

Якщо перетнули кордон без закордонного паспорта — документ, що підтверджує дату перетину польського кордону польськими службами.

Іще потрібно отримати PESEL цей номер надає українцям доступ до послуг сфери охорони здоров’я на постійній основі, до соціальної допомоги тощо. Процедура отримання PESEL для українців спрощена.

Зараз дивляться

Надання медичної допомоги для українців – безоплатне.

На сьогодні Польща надала українцям безоплатний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях:

базова медична допомога — візити до сімейних лікарів, виклик «швидкої»,

спеціалізована амбулаторна допомога,

діагностичні дослідження (за направленням лікаря),

лікування в стаціонарі,

психіатричне лікування

реабілітація (крім курортів),

стоматологічні послуги.

Також важливо, що в аптеках у Польщі ліки відпускаються переважно за рецептом. Рецепт можна отримати у сімейного лікаря або фахівця “вузької” спеціальності.

Заступник міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак наголосила, що українці можуть отримати профілактичні щеплення. Зробити необхідне щеплення дитині можна у сімейного лікаря.

Знайти медичний заклад, де працює сімейний лікар, можна за номером безоплатної цілодобової гарячої лінії — 800 190 590. Знайти лікаря чи пункт вакцинації можна, зателефонувавши на номер 800 190 590.

Вагітні українки, які перетнули кордон з Польщею після 24 лютого 2022 року, мають право на безоплатне ведення вагітності, пологи та догляд за новонародженим в медичних закладах Польщі, які уклали контракт з NFZ.