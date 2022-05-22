Останнім часом в Україні через війну забули навіть про Covid-19. Аж тут виникла нова проблема – віспа мавп. І захворювання почалося стрімко поширюватися. Та британські вчені і лікарі достатньо спокійно реагують на цей виклик природи, хоча й попереджають певні групи населення про пильність до симптомів.

Віспа мавп, що розповсюджується, лише в 1% випадків може призвести до смерті, але стежити за здоров’ям потрібно, нагадують британцям, португальцям, іспанцям, німцям, бельгійцям і австралійцям.

– Мавпяча віспа – давнє захворювання, викликається вірусом, спорідненим з вірусом натуральної віспи, – пише інфекціоністка Анастасія Неклюдова. – Передається людині повітряно-крапельним шляхом під час тісного контакту з інфікованою людиною чи твариною або з матеріалом, зараженим вірусом. Наприклад, рідинами організму, дихальним аерозолем та забрудненими матеріалами, такими як постільна білизна. Симптоми віспи мавп: гарячка, висипання, виражене збільшення лімфовузлів.

Віспа мавп і раніше реєструвалась в Європі, але це були завезені випадки. Сьогодні ж ми маємо випадки, що не пов’язані з подорожами. Нині занепокоєння викликало зростання кількості випадків захворювання (до 40 в Португалії) серед людей, які не подорожували та не контактували з хворими.

Чи може з’явитись внутрішнє передання? Може, адже після того як на планеті ліквідували натуральну віспу, на її місці утворилась певна природна ніша, а після відміни обов’язкового щеплення близько третини сучасного населення світу не мають імунітету до віспи. Оскільки природа не терпить порожнечі, цю нішу і заповнює віспа мавпяча.

Та є й гарні новини – проти віспи є вакцина. Щеплення проти натуральної віспи на 85% захищає і від мавпячої. Також є зареєстрований противірусний препарат з гарними результатами клінічних досліджень.

Тому, українці та українки, без паніки. У нас є, чим зайнятись.