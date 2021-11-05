Нині в Україні відбулася стабілізація показників захворюваності на Covid-19 на високих цифрах. Але сьогодні зафіксували незначне покращення показників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами 5 листопада.

– Це оптимістично для нас, адже до цього кожного тижня у країні фіксували зростання Covid-випадків. Ми досить швидко вийшли на пік захворюваності. Сподіваюся, скоро ми з нього вийдемо, – каже міністр.

Ляшко додав, що тривалість піку захворюваності залежить від того, як швидко люди вакцинуються від коронавірусу та чи дотримуються вони карантинних обмежень.

Крім того, він наголосив, що в Україні ретельно вивчатимуть усі випадки важкого перебігу Covid-19 у вакцинованих людей. Під час таких перевірок виявлятимуться випадки купівлі підроблених сертифікатів вакцинації.

Станом на 5 листопада в Україні зафіксували 26 488 нових випадків коронавірусу. Одужати вдалося 13 281 людині, а померли – 696 пацієнтів.

Найбільше хворих у Дніпропетровській (2 388), в м. Київ (1 772), у Львівській (1 758), Харківській (1 733), Одеській (1 648) та Запорізькій (1 595) областях.