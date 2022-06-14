Українські інженери створюють обладнання для донації крові. Ним користуються 70% західного ринку

Українські фахівці компанії GlobalLogic створюють програмне забезпечення для найбільш передового пристрою зі збору крові американської компанії Applied Science, Inc.

Розробкою українських інженерів користується понад 70% американського ринку донації крові.

Команда українських інженерів співпрацює з американською компанією понад 4 роки. Основне завдання спільно створеного пристрою – контролювати процес донації крові та зробити його безпечним.

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Перед початком донації медичний працівник за допомогою пристрою вводить свій унікальний ідентифікаційний номер та номер пакету для збору крові, а також необхідні параметри, зокрема об’єм крові, таймінг, тощо.

Апарат збовтує кров під час донації, аби вона не згорталась, а також контролює швидкість збору крові – це дозволяє спостерігати стан донора та вчасно повідомляти медичного працівника.

Після забору крові, її використовують для переливання, а ще у дослідницьких та наукових цілях.

Команда також розробляє хмарну систему cloud base application, що дозволяє збирати та аналізувати дані про донацію.

– Якщо в Америці бути донором крові – це звична рутина, то в Україні системне донорство лише починає розвиватися, – коментує Віталій Шейко, Senior Manager, Engineering, GlobalLogic.

– Оскільки в нашій країні немає централізованої системи або бази даних донорів, українці часто оголошують про потребу у крові через соціальні мережі. Це – велика проблема, особливо в умовах війни, коли поранені українські військові часто терміново потребують кров для операцій і порятунку життя.

Коли ми почали займатись розробкою програмного забезпечення для донації та занурились у цю тему, наша команда і сама стала регулярно здавати кров. Це дуже хороша традиція, – додає фахівець.

Будь-яка складна операція не може бути проведена без переливання крові та контролю за станом пацієнта. За даними статистики Всесвітньої організації охорони здоров’я – кожна третя людина хоч раз у житті потребує переливання крові.

Через війну росії проти України потреба у донорській крові постійно зростає. Долучитись до Всесвітнього дня донора та здати кров на потреби українських військових та всіх, хто потребує донорської крові, можна у:

● Національному інституті серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова.

● На ДонорUA можна стати донором резерву. Вас запросять, коли в цьому буде потреба.

Про компанію GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) — лідер у сфері цифрової інженерії. Ми допомагаємо провідним світовим брендам проєктувати та створювати інноваційні продукти, платформи й цифрові рішення для сучасного світу. Поєднуючи стратегічний дизайн, комплексний інжиніринг й експертизу в галузі даних, ми допомагаємо нашим клієнтам вийти на нові рівні можливого і прискорити їхній перехід до цифрового бізнесу майбутнього.

Центральний офіс GlobalLogic знаходиться у Кремнієвій долині у США, а інжинірингові та дизайн-центри розташовані по всьому світу. Ми ділимося нашою глибокою експертизою з клієнтами у сферах автопрому, комунікацій, фінансових послуг, охорони здоров’я, промисловості, медіа і розваг, напівпровідників і технологій. GlobalLogic — компанія групи Hitachi, що входить до складу Hitachi, Ltd. Ми розвиваємо соціальні інновації за допомогою даних і технологій, щоб підвищувати якість життя людей у всьому світі.

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