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Українські лікарі отримали понад 400 Starlink – МОЗ

5 Листопада 2022, 15:55
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
лікарня
Джерело: Depositphotos

Заклади охорони здоров’я України, передусім ті, що розташовані у прифронтовій зоні, отримали понад 400 станцій Starlink, повідомив в ефірі телемарафону міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– У нас вже понад 400 Starlink передано до закладів охорони здоров’я, які працюють, – сказав міністр. –  У першу чергу це прифронтові заклади охорони здоров’я, які можуть тепер працювати з електронною системою охорони здоров’я і мати доступ до інтернету.

Іще він зазначив, що дизельними генераторами генераторами на випадок перебоїв з електроенергією, забезпечені 100% медичних установ, що надають стаціонарну медичну допомогу.

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1,2 тис. лікарень, що мають стаціонар, забезпечені щонайменше одним дизельним генератором на випадок відключення від електроенергії. Ще понад тисячу генераторів – на підході.

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Джерело: Єдині новини

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