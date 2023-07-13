Іспанія передасть українським прикордонникам мобільний госпіталь і броньовані медичні автомобілі, які дадуть змогу евакуювати поранених із зони бойових дій.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес і директорка Фонду Монастиря Санта Клари сестра Люсія Карам Паділья днями відвідували базу Повітряно-космічних сил у Сарагосі, де медперсонал Держприкордонслужби навчається розгортати й експлуатувати мобільний шпиталь.

– Цей госпіталь від оборонного відомства Іспанії найближчим часом прибуде в Україну і допомагатиме рятувати життя та здоров’я бійців, які на передовій відстоюють незалежність України, – йдеться в повідомленні.

Іспанська сторона запевнила, що й надалі підтримуватиме Україну, зокрема прикордонників, які перебувають як у зонах активних бойових дій, так і під постійними обстрілами на кордоні з РФ.

– Крім мобільного госпіталю, українським прикордонникам передадуть медичні автомобілі, зокрема броньовані, які дадуть змогу евакуювати поранених із зони бойових дій, – повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Сестра Люсія приїхала в Україну, щоб супроводжувати до іспанських шпиталів кількох поранених героїв. Вона запевнила, що надалі спрямовуватиме свою енергію, щоб і релігійна громада, і прості іспанці підтримували Україну.