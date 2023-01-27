За даними освітньої онлайн-платформи з професійного розвитку лікарів Аксемедін лише 8% українських лікарів володіють англійською. Це унеможливлює споживання ними новітнього медичного контенту з оригінальних джерел, що призводить до відставання українських лікарів в знаннях від світової медичної спільноти.

Саме англійською мовою публікуються та є у вільному доступі більшість наукових статей, міжнародних протоколів лікування та рекомендацій, курсів, лекцій, семінарів та конференцій, міжнародні бази даних медичних знань тощо.

Неможливим для більшості лікарів й спілкування та консультації з закордонними колегами.

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Для розвʼязання цієї проблеми міжнародний благодійний фонд Здоров’я українського народу оголосив про відновлення своєї програми Англомовний лікар, що вперше була ініційована у 2011 році для підтримки роботи медперсоналу під час Чемпіонату з футболу 2012.

Програма реалізується у партнерстві з освітньою платформою Аксемедін, яка дозволяє контролювати процес навчання, а також Українською асоціацією ортопедів-травматологів, Інститутом Ортопедії та травматології НАМНУ, Кафедрою НУОЗ України ім. П.Л. Шупика.

Навчання проходить за авторською методикою Павла Шилька – відомого теле- та радіоведучого, продюсера музичної премії YUNA та поліглота, за авторською методикою якого вивчають англійську мову вже понад 20 тис. людей.

Повний курс складається з 20 уроків. Закріпити вміння використовувати вирази допомагають пізнавально-навчальні тексти, слова для запам’ятовування з використанням методу асоціацій і навчальні пісні.

До речі, пісні спеціально написані для курсу англійської мови та виконані зірками, серед яких MONATIK, Юлія Саніна (The HARDKISS), Сергій Танчинець, Ivan NAVI, Alina Pash, ANNA MARIA, David Axelrod, DIMA LIBRA, Євген Хмара, Вікторія Олізе та Аліна Башкіна.

Джерело: PR Batteries