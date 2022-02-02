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Україну накриває Covid-19: відразу шість областей претендують на перехід до червоної зони

2 Лютого 2022, 12:18
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

В Міністерстві охорони здоров’я дали офіційний прогноз щодо відразу шести областей України, які найближчим часом можуть перейти до червоної зони епідемічної небезпеки.

У цих регіонах різко підвищився рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Про це в ході брифінгу повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він уточнив, про які саме області йдеться. А саме про:

  • Волинську
  • Донецьку
  • Житомирську
  • Закарпатську
  • Одеську
  • Сумську.
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Нагадаємо, що на сьогодні, 2 лютого, в жовтій зоні епідемічної небезпеки знаходяться тільки дві області – Кіровоградська і Полтавська. Тут ситуація з захворюваністю найбільш благополучна.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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