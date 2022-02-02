В Міністерстві охорони здоров’я дали офіційний прогноз щодо відразу шести областей України, які найближчим часом можуть перейти до червоної зони епідемічної небезпеки.
У цих регіонах різко підвищився рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію.
Про це в ході брифінгу повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
Він уточнив, про які саме області йдеться. А саме про:
- Волинську
- Донецьку
- Житомирську
- Закарпатську
- Одеську
- Сумську.
Нагадаємо, що на сьогодні, 2 лютого, в жовтій зоні епідемічної небезпеки знаходяться тільки дві області – Кіровоградська і Полтавська. Тут ситуація з захворюваністю найбільш благополучна.