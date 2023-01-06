Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова врятували життя українському захиснику, полковнику, який дістав важкі поранення живота і травматичну ампутацію правої ноги на рівні стегна.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник клініки Сергій Риженко.

– Другий тиждень кома, сопор. Не приходячи до тями, Олексій переніс чотири операції. Уламками снаряда вирвані частини живота, ампутація правої ноги на рівні тазостегнового суглоба, – пише медик.

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За його словами, все найважче і найстрашніше, що може трапитися на війні, можна побачити в реанімації лікарні Мечникова.

– Навіть перебуваючи без свідомості людина відчуває дотик найріднішої душі, – упевнений Риженко.

І зазначає, що поруч з важким пацієнтом весь цей час перебуває його дружина Лариса. Вдома батьків чекають четверо дітей.

За словами Сергія Риженка, завідувач реанімації політравми Анатолій Галущак і його команда роблять все можливе і навіть більше для порятунку Героя.

Джерело: Сергій Риженко