Фахівці Дніпровської міської клінічної лікарні № 6 врятували життя 27-річного захисника, тіло якого прошили уламки ворожого снаряда. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомили співробітники Департаменту охорони здоров’я Дніпровської міської ради.

– Молодий захисник України, 27-річний Андрій (ім’я змінено) з перших днів війни був мобілізований. Під час запеклого бою він потрапив під артобстріл, – пишуть працівники Департаменту.

За їхніми словами, уламки снаряда прошили тіло. Були пошкоджені грудна клітка, внутрішні органи, нирка і селезінка, переломи ребра, передпліччя, кістки на нозі та руці. Діагностовано численні вогнепальні рани, струс мозку та пошкоджену артерію на нозі.

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– Хлопцеві дивом вдалося вижити. Першу допомогу йому надали в госпіталі: довелося видалити селезінку, тому що поранення було критичним. Але ногу вдалося врятувати, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до лікарні Дніпра Андрій потрапив у вкрай важкому стані. Спочатку лікарям довелося стабілізувати стан пацієнта, а вже потім готувати до операції. Їх було дві.

Повідомляється, що досвідчені хірурги і травматологи видалили уламки, наклали апарат зовнішньої фіксації на гомілку. Розправили легені, щоб солдат просто міг дихати. Позбулися гематоми і врятували нирку.

Далі на Андрія чекала евакуація для тривалого процесу реабілітації. Однак за десять днів у Дніпровській лікарні фахівці здійснили диво. Вони впоралися зі складними пораненнями і майже повністю стабілізували стан хлопця, відзначають співробітники Департаменту.

Джерело: Департамент охорони здоров’я Дніпровської міськради