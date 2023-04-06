У львівській лікарні похрестили пацієнта, якому тутешні медики врятували життя після важкого поранення, коли уламок снаряда застряг біля серця.

За життя юнака боролися кілька лікарів, а тепер вони стали його хрещеними батьками.

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– Був сильно поранений, мені не можна було ворушитися, а я через всю Україну їхав, і тут мені зробили операцію, – розказав Микита Брозгаль з Бахмута.

Поруч із сином мама Тетяна. Вона теж вирішила похреститись.

– От наважились похреститись із сином. Щоб більше нічого нас не лякало, ні страху не було, щоб в душі було спокійно, – сказала жінка

Позаду хлопця його хрещені батьки – медики, які були поруч протягом усього його лікування. А коли їм запропонували стати хрещеними, без вагань погодились.

– Я з радістю погодився, щоб Микита був моїм похресником, – сказав лікар, а тепер уже й хрещений батько Олег Куксенко.

Микита отримав поранення 31 січня, коли вийшов з дому по воду. Тоді окупанти обстріляли житловий район Бахмуту. Внаслідок цього загинули двоє людей, четверо постраждали. Хлопець пам’ятає момент прильоту в деталях.

– Я очі відкрив, подумав, що то сон якийсь, протер очі, вдох роблю, не можу, комок стоїть і все, розказав Микита. – Пилюка і запах пороху був сильний. Потім відчув, ніби ноги по коліно не було. Я у воєнне був одягнений, дивлюсь берці на місці, нога на місці.

Микиту швидкою доправили до лікарні в Дніпрі, там медики стабілізували стан хлопця. Далі — евакуаційним потягом привезли до Львова. Тут за його життя боролася бригада медиків. Серед них і , завідувач хірургічного відділення Олександр Калінчук.

Головним завданням лікарів було обережно видалити уламок, не пошкодивши головні судини.

– Цей уламок застряг між двома найбільш потужними і великими судинами: аортою і легеневим стовбуром, – розказав Олександр. – Я не знаю, яким дивом цей уламок не пошкодив ці дві судини, бо якщо б це сталося дитина б загинула на місці впродовж декількох секунд.

Вже невдовзі Микиту випишуть з лікарні і він з мамою поїде до старшої сестри у Дніпро. Там хлопець шукатиме коледж, де зможе довчитися на автомеханіка. Перший курс він встиг закінчити у Бахмуті.