До Львова у Центр Незламні Микола потрапив повністю лежачим. Він не міг сидіти, а про пересування і мови тоді не було.
Через те, що він надто довго лежав, його м’язи атрофувалися.
Учили самостійно давати собі раду в побуті
– Перед нашими фахівцями постало важке завдання – відновити силу м’язів та наново навчити пацієнта давати собі раду в побуті, – розказує фізичний терапевт Центру Ростислав Мастеляк.
За словами фахівця, пораненого вчили пересідати з ліжка в крісло колісне, пересуватися, долати перешкодити, приймати душ, користуватися кухнею тощо.
І зараз вже можна говорити, що це вдалося!
43-річний Микола Лобур родом із Львівщини, але все свідоме життя провів у Сумах. До повномасштабної війни чоловік займався бізнесом та мав власну клінінгову компанію.
У березні 2022 року добровільно доєднався до лав ЗСУ. Восени 2023-го дістав важке поранення, що назавжди його знерухомило.
Уламки боєприпасу посікли все тіло та пошкодили життєво важливі органи: легені, печінку та нирку. Ще один уламок застряг просто в хребті, перебивши спинний мозок.
Вижив – значить ще потрібен у цьому житті
Втрата крові була критичною, а шанси на порятунок важкопораненого бійця – мізерними. Утім, запорізьким медикам вдалося витягти Миколу з того світу та стабілізувати його стан.
Потому лікування продовжувалося у Дніпрі та Вінниці. До Львова, у Національний реабілітаційний Центр Незламні (Unbroken) чоловік приїхав уже на реабілітацію.
– Я вижив, і це найголовніше! Повернувся з того світу, а значить – я тут іще потрібен, – говорить Микола.
Він уже багато чому навчився. Продовжує щодня тренуватися, щоби збільшити силу м’язів та вправніше пересуватися на кріслі колісному.
Сили ж духу йому додають найрідніші люди – дружина та донечка.
Після завершення реабілітації Микола Лобур планує стати ментором у Центрі Незламні, щоб мотивувати інших захисників, які теж мають травми спинного мозку, не опускати руки і не залишати місця відчаю. Словом – не втрачати жагу до життя.
Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова