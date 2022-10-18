Фахівці лікарні Св. Миколая Першого медичного об’єднання Львова за допомогою хірургічного лікування врятували життя 12-річного Стаса з Харківської області. Коли в його дитячу кімнату прилетіла крилата ракета, дитина спала в ліжку. Уламок влучив хлопчикові в голову.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

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– Ледь живого Стаса з-під завалів діставав тато і рятувальники. Це було в червні в селі Грушуваха. Вночі росіяни відкрили вогонь по мирному населенню. Одна з ракет влучила в житловий будинок, – пишуть медики.

За їхніми словами, в одній з лікарень Харкова дитині поставили діагноз – важка черепно-мозкова травма з дефектом лобової кістки завдовжки 8 см, отримана внаслідок проникаючого поранення.

Хлопчику терміново провели операцію на головному мозку. Стан був дуже важкий. Тиждень Стас був у комі. Коли прийшов до тями, стало зрозуміло: дитина не може ходити і не впізнає рідних.

Повідомляється, що в липні хлопчика доставили в лікарню Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова. Команда фахівців відділення нейрохірургії на чолі з Михайлом Ловгою стабілізувала його стан і почала готувати до складної операції на черепі: отвір в ньому потрібно закрити пластиною.

За словами медиків, для Стаса виготовили індивідуальну пластину, яка повторює кісткові структури черепа, захищає мозок від пошкоджень і має естетичний вигляд.

Зазначається, що краніопластику, так називається операція з установки пластини, львівські фахівці виконали разом з нейрохірургом з Каліфорнії (США) Michael Sheinberg.

Повідомляється, що хірургічне втручання пройшло успішно. Стасу вже зняли останні шви. Завдяки копіткій роботі фахівців з реабілітації дитина знову вчиться ходити. Поступово до неї починає повертатися пам’ять. Вже зовсім скоро Стас відновить навчання в школі.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова