Під Кремінною до групи медичної евакуації 95-ї ОДШБр звернувся поранений боєць. Невеличкий уламок снаряда прилетів йому в шию.

ЗСУ зайняли позиції окупантів, закріпились і відразу по них почав працювати ворожий танк. У цей час воїн знаходився у бліндажі, уламок пробив насип та влучив йому в шию.

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Солдат казав, що хотів сам його витягнути, але уламок був гарячий, то прийшлося чекати на групу евакуації. Щоб не боліло, військовий випив таблетку від болю.

Під час мінометного обстрілу за долю секунди Іван побачив, як відірвало ноги. Він весь час думав, чи повернеться живим додому і постійно відчував присутність смерті.

Історії цих героїв закінчились хепі-ендом.

Джерело: Оперативний ЗСУ

Фото: Оперативний ЗСУ