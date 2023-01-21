Під Кремінною до групи медичної евакуації 95-ї ОДШБр звернувся поранений боєць. Невеличкий уламок снаряда прилетів йому в шию.
ЗСУ зайняли позиції окупантів, закріпились і відразу по них почав працювати ворожий танк. У цей час воїн знаходився у бліндажі, уламок пробив насип та влучив йому в шию.
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Солдат казав, що хотів сам його витягнути, але уламок був гарячий, то прийшлося чекати на групу евакуації. Щоб не боліло, військовий випив таблетку від болю.
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Під час мінометного обстрілу за долю секунди Іван побачив, як відірвало ноги. Він весь час думав, чи повернеться живим додому і постійно відчував присутність смерті.
Історії цих героїв закінчились хепі-ендом.
Джерело: Оперативний ЗСУ
Фото: Оперативний ЗСУ