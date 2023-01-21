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Уламок снаряда прилетів у шию: боєць хотів витягнути сам, але не зміг, бо метал був гарячим

21 Січня 2023, 14:08
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
ЗСУ Оперативний

Під Кремінною до групи медичної евакуації  95-ї ОДШБр звернувся поранений боєць.  Невеличкий уламок снаряда прилетів йому в шию.

ЗСУ зайняли позиції окупантів, закріпились і відразу по них почав працювати ворожий танк. У цей час воїн знаходився у бліндажі, уламок пробив насип та влучив йому в шию.

Оперативний ЗСУ

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Солдат казав, що хотів сам його витягнути, але уламок був гарячий, то прийшлося чекати на групу евакуації. Щоб не боліло, військовий випив таблетку від болю.

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Під час мінометного обстрілу за долю секунди Іван побачив, як відірвало ноги. Він весь час думав, чи повернеться живим додому і постійно відчував присутність смерті.

Історії цих героїв закінчились хепі-ендом.

Джерело: Оперативний ЗСУ

Фото: Оперативний ЗСУ

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