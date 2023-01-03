Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова врятували життя 20-річного захисника Донбасу, який отримав смертельно небезпечне поранення в шию.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник клініки Сергій Риженко.

– Йому щойно виповнилося 20. Приїхала мама з Харкова. Вона гладить його волосся і розповідає, яким він був у дитинстві. У них велика, щаслива сім’я. Старша дочка і мама – медики, – пише Сергій Риженко.

Зараз дивляться

За його словами, Олександра з важким пораненням доставили в Мечникова з Донбасу. Діагностовано гематома м’яких тканин шиї, чужорідне тіло по передній поверхні, правобічний пневмоторакс.

Сергій Риженко пояснює, що у хлопця була критична втрата крові, величезна гематома шиї, яка збільшилася в розмірах вдвічі, а також зміщення трахеї, великий уламок в сонній артерії.

– Усі новорічні свята лікарі рятували йому життя. Без обстеження та операції на ангіографі шансів не залишалося, – пише керівник.

За його словами, втручання такої складності успішно виконуються в ендоваскулярному центрі лікарні Мечникова.

Сергій Риженко розповідає, що поруч з Олександром завжди медсестра Катерина Юрченко. Вона для нього найближча людина поки немає мами, яка розривається між Дніпром і Харковом.

Трубки в горлі не дають можливість Олександру розмовляти з медиками, які вірять — скоро хлопець буде довго-довго розповідати про себе, про своїх побратимів і про те, як буде жити після війни.

Джерело: Сергій Риженко